"لعدم الالتزام بالنظام".. فيتوريا يستبعد ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون

قرر روي فيتوريا استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر.

وكشف اتحاد الكرة السبب: "لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب".

وغادر الثلاثي معسكر منتخب مصر.

يذكر أن الثلاثي لم يشارك في مباراة مصر ضد جيبوتي وجلس على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0.

video:1

المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.





















































































































































































































































































وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في الجولة المقبلة في لقاء سيقام في ليبيريا يوم الأحد المقبل.

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.