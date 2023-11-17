مجموعة مصر – تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو في صالح الفراعنة بتصفيات المونديال

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

عيسى كابوري - بوركينا فاسو

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأُقيمت المباراة على ملعب مراكش في المغرب.

وسجل هدف بوركينا فاسو برتراند تراوري، بينما أحرز مانويل بالدي لغينيا بيساو.

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وشارك في المباراة كاملة رفقة بوركينا فاسو، إبراهيم بلاتي توري لاعب بيراميدز.

بهذا التعادل تحصل الثنائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو على أول نقطة له ويأتي ذلك في صالح مصر لتنفرد بصدارة المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، وتأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني بنقطة بالتساوي مع غينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون، وتتذبل جيبوتي المجموعة بدون نقاط.

وصف المباراة

تصدى أوبارين دجوكو حارس مرمى غينيا بيساو لأولى الهجمات الخطيرة من بوركينا فاسو في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعلى عكس سير المباراة سجلت غينيا بيساو الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق مانويل بالدي برأسية قوية على يسار هيرفي كوفي حارس مرمى بوركينا فاسو بعد عرضية من ألفا سيميدو.

وكاد أن يضيف بالدي الهدف الثاني لغينيا بيساو في الدقيقة 42 بعدما سدد كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء ولكن أهدرها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 44 بعد سقوط عيسى كابوري لاعب بوركينا فاسو مصابا حتى علاجه ومن ثم خرج في تبديل أول ودخل ستيف ياجو.

وقرر برتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو بأن يتوغل داخل منطقة جزاء غينيا بيساو وراوغ 4 لاعبين ومن ثم سدد الكرة سكنت شباك دجوكو في الدقيقة 62.

ومن ثم انخفض إيقاع اللقاء ولم يتمكن فريق من الهيمة على الآخر أو التهديد بشكل كبير حتى انتهى ويستفيد منتخب مصر من النتيجة.

منتخب مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو برتراند تراوري
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