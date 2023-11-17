انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (1)-(1) غينيا بيساو

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوركينا فاسو بالهدف في شباك الكاميرون

يقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ستاد مراكش.

وتضم المجموعة رفقة مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو كل من إثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ3 نقاط وتأتي إثيوبيا في الوصافة بنقطة واحدة بالتساوي مع سيراليون وجيبوتي تتذيل المجموعة بدون نقاط.

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نهاية المباراة

ق 62: جووول برتراند تراوري يسجل التعادل لبوركينا فاسو بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ 4 مدافعين وسدد الكرة في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: سقوط عيسى كابوري لاعب بوركينا فاسو مصابا وتوقف المباراة حتى علاجه وخرج في أول تبديل للمنتخب ودخل ستيف ياجو.

ق 42: بالدي يسدد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن يهدرها.

ق 20: مانويل بالدي يسجل الهدف الأول لغينيا بيساو برأسية على يسار حارس مرمى بوركينا فاسو بعد عرضية من ألفا سيميدو.

ق 3: إهدار بوركينا فاسو فرصة خطيرة إذ تصدى لها أوبارين دجوكو حارس مرمى غينيا بيساو

بداية المباراة

مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم سيراليون
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