كرة سلة - الـ17 على التوالي.. الأهلي يكرر انتصاره على الزمالك في دوري المرتبط

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

تغلب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 75-64 في ختام منافسات الدور ربع النهائي لدوري المرتبط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 48-23.

الفارق تقلص في الربع الثالث حيث وصل إلى 11 نقطة بنتيجة 59-48.

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وغاب عن الزمالك أحمد عزب للإيقاف وأو جي مايو وأحمد إسماعيل لظروف مرضية.

وهذا الفوز هو السابع عشر على التوالي للأهلي أمام الزمالك.

وكان الأهلي قد حسم صعوده إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق الشباب على نظيره في الزمالك بنتيجة 72-58.

جاء ذلك بعد فوز فريق تحت 18 سنة على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 72-56، ثم فوز الفريق الأول على الأبيض بنتيجة 88-66 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، وشهدت أزمة أوجوستي بوش مدرب الأهلي.

أوجوستي بوش اعترض بشدة على الحكم وائل إبراهيم، ليقرر الحكم طرده من اللقاء، ويضطر أحمد الجارحي لإدارة الفريق فنيا في ما تبقى من زمن المباراة.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب وإلقاء المقذوفات، ليطالب الأهلي بإخلاء المدرجات كشرط لاستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وبعد توقف دام لـ 20 أو 30 دقيقة تم استئناف اللعب أخيرا.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط.

وتأهل الاتحاد السكندري على حساب الجزيرة بانتصاري المرتبط 76-52 و72-66، وانتصاري الفريق الأول 77-65 و80-71.

وفي باقي مباريات ربع نهائي دوري المرتبط، فاز الفريق الأول لنادي سبورتنج على الأولمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأولمبي كذلك بنتيجة 51-42.

وأخيرا، فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53.

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