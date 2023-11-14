أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها

توقفت مباراة الزمالك والأهلي في ثاني مباريات سلسلة ربع نهائي دوري المرتبط المصري قبل ثواني من نهاية الشوط الأول في انتظار حسم مصيرها.

المباراة توقفت قبل 11 ثانية من نهاية الشوط الأول بعدما طرد وائل إبراهيم حكم اللقاء، أوجوستي بوش مدرب الأهلي بسبب الاعتراض.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب من المدرجات، وبالتالي طالب الأهلي بإخلاء المدرجات خلف دكة بدلاء الفريق من أجل استكمال المباراة.





















ومازالت المباراة متوقفة حتى الآن وبعد مرور ربع ساعة من وقت التوقف، في انتظار حسم مصيرها.

النتيجة حتى الآن تشير لتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 43-34 على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

كان الأهلي قد فاز قبل تلك المباراة في مباراة فريق المرتبط تحت 18 سنة على الزمالك بنتيجة 72-56.