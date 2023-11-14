أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 19:43

كتب : مصطفى عميرة

أوجوستي بوش

توقفت مباراة الزمالك والأهلي في ثاني مباريات سلسلة ربع نهائي دوري المرتبط المصري قبل ثواني من نهاية الشوط الأول في انتظار حسم مصيرها.

المباراة توقفت قبل 11 ثانية من نهاية الشوط الأول بعدما طرد وائل إبراهيم حكم اللقاء، أوجوستي بوش مدرب الأهلي بسبب الاعتراض.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب من المدرجات، وبالتالي طالب الأهلي بإخلاء المدرجات خلف دكة بدلاء الفريق من أجل استكمال المباراة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – مرتبط الأهلي يهزم الزمالك في أول مباريات ربع النهائي كرة سلة - إقامة بطولة الدوري الإفريقي BAL في جنوب إفريقيا كرة سلة - مجلس إدارة الزمالك يجتمع بالفريق قبل مواجهة الأهلي كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

ومازالت المباراة متوقفة حتى الآن وبعد مرور ربع ساعة من وقت التوقف، في انتظار حسم مصيرها.

النتيجة حتى الآن تشير لتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 43-34 على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

كان الأهلي قد فاز قبل تلك المباراة في مباراة فريق المرتبط تحت 18 سنة على الزمالك بنتيجة 72-56.

كرة سلة الزمالك الأهلي أوجوستي بوش
نرشح لكم
كرة سلة – مرتبط الأهلي يهزم الزمالك في أول مباريات ربع النهائي استراحة دوري مرتبط السلة - الزمالك (37)-(43) الأهلي.. نهاية الشوط الأول كرة سلة - إقامة بطولة الدوري الإفريقي BAL في جنوب إفريقيا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. دوري المحترفين وقمة الزمالك والأهلي في السلة كرة سلة - مجلس إدارة الزمالك يجتمع بالفريق قبل مواجهة الأهلي كرة سلة - خبر في الجول.. مهاب ياسر يقترب من العودة لتدريبات الزمالك كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف
أخر الأخبار
أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها 17 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي 52 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو 57 دقيقة | الدوري المصري
فرديناند: أتقيأ في كل مرة يسجل هاري كين هدفا مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي المحتمل - آس: اتحاد جدة يقترب من جاياردو ساعة | سعودي في الجول
راشفورد يكشف عن هدية رونالدو التي لا تُمس من أي شخص ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز يكشف سبب تركه لمانشستر سيتي.. ورأيه في الدوري السعودي ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - إتاحة Assassin's Creed Odyssey مجانا للمشتركين في PS plus ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه