كرة سلة - الـ١٧ على التوالي.. الأهلي يكرر انتصاره على الزمالك في دوري المرتبط

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

تغلب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 75-64 في ختام منافسات الدور ربع النهائي لدوري المرتبط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 48-23.

الفارق تقلص في الربع الثالث حيث وصل إلى 11 نقطة بنتيجة 59-48.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - قمة الكبار تحصيل حاصل.. الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بالفوز على الزمالك كرة سلة - روي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر سلة - الجارحي يكشف ما حدث بين أوجوستي وجماهير الزمالك سلة - الجولة الأولى سكندرية.. الاتحاد يفوز يحسم ذهاب دوري المرتبط بالفوز على الجزيرة

وغاب عن الزمالك أحمد عزب للإيقاف وأو جي مايو وأحمد إسماعيل لظروف مرضية.

وهذا الفوز هو السابع عشر على التوالي للأهلي أمام الزمالك.

وكان الأهلي قد حسم صعوده إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق الشباب على نظيره في الزمالك بنتيجة 72-58.

جاء ذلك بعد فوز فريق تحت 18 سنة على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 72-56، ثم فوز الفريق الأول على الأبيض بنتيجة 88-66 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، وشهدت أزمة أوجوستي بوش مدرب الأهلي.

أوجوستي بوش اعترض بشدة على الحكم وائل إبراهيم، ليقرر الحكم طرده من اللقاء، ويضطر أحمد الجارحي لإدارة الفريق فنيا في ما تبقى من زمن المباراة.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب وإلقاء المقذوفات، ليطالب الأهلي بإخلاء المدرجات كشرط لاستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وبعد توقف دام لـ 20 أو 30 دقيقة تم استئناف اللعب أخيرا.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط.

وتأهل الاتحاد السكندري على حساب الجزيرة بانتصاري المرتبط 76-52 و72-66، وانتصاري الفريق الأول 77-65 و80-71.

وفي باقي مباريات ربع نهائي دوري المرتبط، فاز الفريق الأول لنادي سبورتنج على الأولمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأولمبي كذلك بنتيجة 51-42.

وأخيرا، فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53.

الأهلي الزمالك الأهلي كرة سلة الزمالك كرة سلة دوري المرتبط لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - قمة الكبار تحصيل حاصل.. الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بالفوز على الزمالك كرة سلة - روي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا كرة سلة - سيدات سبورتنج يتوجن بلقب دوري المرتبط على حساب الأهلي إيقاف أوجستي وتغريم الأهلي والزمالك.. قرارات اتحاد السلة بعد أحداث مباراة القمة سلة - الجارحي يكشف ما حدث بين أوجوستي وجماهير الزمالك اتحاد السلة: دخول الجمهور لصالة الزمالك مخالف للوائح.. وموعد صدور القرارات الخسارة الأولى.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط لكرة السلة
أخر الأخبار
كرة سلة - الـ١٧ على التوالي.. الأهلي يكرر انتصاره على الزمالك في دوري المرتبط 16 دقيقة | كرة سلة
مباشر مجموعة مصر - بوركينا فاسو (0)-(0) غينيا بيساو.. بداية المباراة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد 22 دقيقة | Gamers
منافس مصر - نجم بلباو يقتنص فوزا صعبا لـ غانا على مدغشقر 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريليفو: ريال مدريد يفكر في التمديد لـ كارلو أنشيلوتي 47 دقيقة | الدوري الإسباني
تير شتيجن يغادر معسكر ألمانيا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - بلاي ستيشن 5 ينتظر The Last of US 2 ساعة | Gamers
تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي