منافس مصر - نجم بلباو يقتنص فوزا صعبا لـ غانا على مدغشقر

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

إيناكي ويليامز - غانا

تغلب منتخب غانا على ضيفه مدغشقر بصعوبة بالغة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

المباراة لم تكن سهلا إطلاقا على صاحب الأرض عكس جميع التوقعات، إذ كان من الممكن أن تشهد خسارة صاعقة للنجوم السوداء في معقلها.

ولكن في النهاية أفلت منتخب غانا بالنقاط الثلاث بفضل هدف إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني في الدقيقة 96.

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الفوز منح غانا المركز الثاني مؤقتا في المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم، بفارق الأهداف عن جزر القمر التي هزمت إفريقيا الوسطى 4-2.

وتتبقى مباراة مالي وتشاد في ختام الجولة الأولى لهذه المجموعة، وتقام الليلة في تمام الساعة التاسعة.

ويتواجد منتخب غانا مع مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، رفقة موزمبيق وكاب فيردي.

على الجانب الآخر تغلبت زامبيا على الكونغو بنتيجة 4-2، حيث تقدم باتسون داكا لاعب ليستر سيتي لصاحب الأرض في الدقيقة 5، ولكن الكونغو قلبت الطاولة بهدفي سيلفير جانفولا في الدقيقة 13 ومونس باسوامينا في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 43 تعادل باندا لاميك، ثم استرد الزامبيون التقدم في الدقيقة 69 فاشون ساكالا، بينما أسدل داكا الستار على المباراة في الدقيقة 92 بثاني أهدافه الشخصية ورابع أهداف زامبيا.

وبذلك يتصدر منتخب زامبيا المجموعة الخامسة مؤقتا، والتي تضم المغرب الذي لن يلعب في الجولة الأولى لأن المجموعة من 5 فرق.

ويلتقي النيجر وتنزانيا غدا السبت 18 نوفمبر في ختام الجولة الأولى.

فيما فازت مالاوي على مضيفتها ليبيريا بهدف دون رد سجله تشيفوندو مفاسي في الدقيقة 78.

مالاوي تصدرت المجموعة الثامنة رفقة غينيا الاستوائية التي فازت بنفس النتيجة على ناميبيا، انتظار لنتيجة مباراة تونس ضد ساو تومي في التاسعة مساء.

الكونغو غانا تصفيات كأس العالم زامبيا مالاوي ليبيريا منافس مصر مدغشقر
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