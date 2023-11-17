تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة

حقق منتخب ليبيا فوزا هاما على إسواتيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر قلب جزر القمر تأخره ضد إفريقيا الوسطى بهدف دون رد لفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في التصفيات ذاتها.

ويتصدر المنتخب الليبي المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، إذ يتواجد كل من أنجولا والرأس الأخضر والكاميرون وموريشيوس وإسواتيني في المجموعة.

وانتهت مباراة أنجولا والرأس الأخضر بالتعادل دون أهداف، وستقام مباراة الكاميرون وموريشيوس اليوم الجمعة.

ليبيا × إسواتيني

تمكن أحمد إكراوة لاعب الأهلي الليبي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة من صناعة طه الشالوي في الدقيقة 53.

ويتولى تدريب ليبيا ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى لميتشو إذ تولى تدريب ليبيا يوم 5 أكتوبر الماضي.

جزر القمر × إفريقيا الوسطى

عاد جزر القمر في النتيجة ضد إفريقيا الوسطى وتمكن من الفوز بتسجيل أربعة لاعبين مختلفين.

وسجل الهدف الأول لإفريقيا الوسطى عبد الحكيم عبد الله في الدقيقة 10 واحتُسب كهدف ذاتي.

وتعادل قاسم مداهوما لجزر القمر في الدقيقة 29، وأضاف بنجالود يوسف هدف التقدم في الدقيقة 50.

وبعد 8 دقائق فقط أحرز رفيقي سعيد الهدف الثالث، واختتم أهداف جزر القمر مزياني ماوليدا في الدقيقة 67.

وقلص الفارق لإفريقيا الوسطى يون زاهاري كهدف ذاتي آخر في الدقيقة 74.

بهذا الفوز تصدر جزر القمر المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، ولم يلعب بعد تشاد ومالي.

ويتواجد مع المنتخب العربي كل من غانا ومدغشقر وتشاد ومالي وإفريقيا الوسطى.

وتقام حاليا مباراة غانا ضد مدغشقر إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ولم يلعب مالي وتشاد إذ ستقام المباراة بينهما اليوم الجمعة.