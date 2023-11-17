الدرجة الثانية ب - الجولة 5.. الترسانة يتصدر وتعثر الأولمبي ودمنهور

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 18:37

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية ب في جميع المجموعات الست.

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6 ليتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

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المجموعة الأولى

أسمنت أسيوط 1-0 طهطا

شبان قنا 2-1 ملوي

الأقصر 1-2 ديروط

كيما أسوان 2-0 قوص

ويتصدر المجموعة فريق ديروط برصيد 11 نقطة ويلاحقه أسمنت أسيوط وكيما أسوان برصيد 10 نقاط.

المجموعة الثانية

التليفونات 3-2 بني مزار

الواسطي 1-3 الترسانة

ش مغاغة 1-1 ش طامية

الفيوم 0-0 نجوم مصر

ويتصدر المجموعة الترسانة برصيد 11 نقطة.

المجموعة الثالثة

شباب العريش 1-2 نجمة سيناء

جنوب سيناء 2-2 المستقبل

العبور 1-0 النصر

الشمس 2-1 منتخب السويس

ويتصدر المجموعة العبور برصيد 10 نقاط.

المجموعة الرابعة

إيسترن كومباني 1-1 ألو إيجيبت

كهرباء الإسماعيلية 4-1 بورتو السويس

مصر للتأمين 1-3 تيم أف سي

الإنتاج الحربي 2-1 بورفؤاد

ويتصدر المجموعة كهرباء الإسماعيلية برصيد 12 نقطة.

المجموعة الخامسة

بني عبيد 0-0 المنصورة

بايونيرز 0-2 مركز شباب القزازين

كفر الشيخ 1-1 نبروه

شباب تلا 0-3 صيد المحلة

بلقاس 0-1 مالية كفر الزيات

ويتصدر المجموعة مركز شباب القزازين برصيد 10 نقاط.

المجموعة السادسة

دلفي 0-0 المجد السكندري

هلال مطروح 1-0 الأوليمبي

م ش كوم حمادة 2-1 طلائع الاسطول

الإسكندرية للبترول 3-1 دمنهور

الحمام 1-1 سبورتنج

ويتصدر المجموعة دلفي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن مركز شباب كوم حمادة.

الترسانة الدرجة الثانية القسم الثاني ب
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