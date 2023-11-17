الدرجة الثانية ب - الجولة 5.. الترسانة يتصدر وتعثر الأولمبي ودمنهور
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 18:37
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية ب في جميع المجموعات الست.
ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6 ليتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:
المجموعة الأولى
أسمنت أسيوط 1-0 طهطا
شبان قنا 2-1 ملوي
الأقصر 1-2 ديروط
كيما أسوان 2-0 قوص
ويتصدر المجموعة فريق ديروط برصيد 11 نقطة ويلاحقه أسمنت أسيوط وكيما أسوان برصيد 10 نقاط.
المجموعة الثانية
التليفونات 3-2 بني مزار
الواسطي 1-3 الترسانة
ش مغاغة 1-1 ش طامية
الفيوم 0-0 نجوم مصر
ويتصدر المجموعة الترسانة برصيد 11 نقطة.
المجموعة الثالثة
شباب العريش 1-2 نجمة سيناء
جنوب سيناء 2-2 المستقبل
العبور 1-0 النصر
الشمس 2-1 منتخب السويس
ويتصدر المجموعة العبور برصيد 10 نقاط.
المجموعة الرابعة
إيسترن كومباني 1-1 ألو إيجيبت
كهرباء الإسماعيلية 4-1 بورتو السويس
مصر للتأمين 1-3 تيم أف سي
الإنتاج الحربي 2-1 بورفؤاد
ويتصدر المجموعة كهرباء الإسماعيلية برصيد 12 نقطة.
المجموعة الخامسة
بني عبيد 0-0 المنصورة
بايونيرز 0-2 مركز شباب القزازين
كفر الشيخ 1-1 نبروه
شباب تلا 0-3 صيد المحلة
بلقاس 0-1 مالية كفر الزيات
ويتصدر المجموعة مركز شباب القزازين برصيد 10 نقاط.
المجموعة السادسة
دلفي 0-0 المجد السكندري
هلال مطروح 1-0 الأوليمبي
م ش كوم حمادة 2-1 طلائع الاسطول
الإسكندرية للبترول 3-1 دمنهور
الحمام 1-1 سبورتنج
ويتصدر المجموعة دلفي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن مركز شباب كوم حمادة.