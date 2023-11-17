كرة سلة - قمة الكبار تحصيل حاصل.. الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بالفوز على الزمالك

حسم النادي الأهلي صعوده إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق الشباب على نظيره في الزمالك بنتيجة 72-58.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة 32-29، قبل أن يعود الأهلي في الثاني.

هذا الفوز حسم صعود الأهلي وجعل القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك على مستوى الفريق الأول تحصيل حاصل.

جاء ذلك بعد فوز فريق تحت 18 سنة على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 72-56، ثم فوز الفريق الأول على الأبيض بنتيجة 88-66 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، وشهدت أزمة أوجوستي بوش مدرب الأهلي.

أوجوستي بوش اعترض بشدة على الحكم وائل إبراهيم، ليقرر الحكم طرده من اللقاء، ويضطر أحمد الجارحي لإدارة الفريق فنيا في ما تبقى من زمن المباراة.

وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب وإلقاء المقذوفات، ليطالب الأهلي بإخلاء المدرجات كشرط لاستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وبعد توقف دام لـ 20 أو 30 دقيقة تم استئناف اللعب أخيرا.

وفي باقي مباريات ربع نهائي دوري المرتبط، فاز الفريق الأول لنادي سبورتنج على الأولمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأولمبي كذلك بنتيجة 51-42.

وفاز الاتحاد السكندري على الجزيرة 77-65 على مستوى الفريق الأول، وذلك بعدما انتهى لقاء فريق المرتبط بينهما بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 76-52.

وأخيرا، فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53.