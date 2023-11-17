مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف الثلاثي المستبعد من العودة مستقبلا

كشف مصدر من منتخب مصر موقف الثلاثي المستبعد من إمكانية العودة مجددا للمشاركة تحت قيادة روي فيتوريا.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق استبعاد الثلاثي: إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بسبب "عدم الالتزام والنظام". (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من منتخب مصر قائلا لـ FilGoal.com: "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات خاص بالمعسكر الحالي، وخرج الثلاثي من مقر الإقامة ولن يسافر مع البعثة لـ ليبيريا لمواجهة سيراليون".

وأوضح "الثلاثي سيكون مستبعدا لبعض الوقت عن حسابات فيتوريا، لكن لا يعني ذلك أن استبعادهم سيكون مستمرا أو نهائيا".

وتابع "لا يوجد خلاف شخصي بين الجهاز الفني والثلاثي، والعقاب بناءً على الخطأ المرتكب، ومع الجدية والالتزام بالنظام فيما هو قادم سيكون لهم مكانا في حالة الحاجة الفنية لهم".





















































































































































































































































































FilGoal.com كشف في وقت سابق كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر ورسالة فيتوريا للاعبين.

خصص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مرانا للبدلاء الذي لم يشاركوا في المباراة والمستبعدين بعد لقاء جيبوتي والذي انتهى بالفوز 6-0.

وحرص البرتغالي على متابعة المران بنفسه ولاحظ رعونة الثلاثي خلال الحصة التدريبية.

واجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.

واتفق المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد غرابة مدير المنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة على استبعاد الثلاثي وصياغة القرار الرسمي بـ "عدم النظام والالتزام" لتكون رسالة بأن هذين العنصرين رقم 1 بالنسبة له.

ثم طلب البرتغالي حضور جميع اللاعبين بلا استثناء وأخطرهم قائلا: "قميص منتخب مصر أهم وفوق أي شخص، ومن يفتعل المشاكل ويحاول الخروج عن النص أو النظام ليس له مكانا لدي مهما كان اسمه، وهذا الكلام ينطبق على الجميع بدون استثناء".

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المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.