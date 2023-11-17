ميرور: مانشستر يونايتد "الجديد" يدرس تعيين مالديني كمدير رياضي

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

يدرس مانشستر يونايتد التعاقد مع باولو مالديني المدير الرياضي السابق لميلان في الفترة المقبلة في الحقبة الجديدة للنادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد الجديد بقيادة جيم راتكليف يريد تعيين ماديني مديرا رياضيا للنادي.

ويقترب راتكليف من شراء 25% من أسهم الشياطين الحمر إذ تستحوذ عائلة جليزرز على أغلبية حصص النادي.

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وتأتي أولى خطوات راتكليف حسب الصحيفة ذاتها بأن يعين المدير الرياضي السابق لميلان.

ولم يعط أسطورة كرة القدم رده بعد على العرض المقدم له.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

ولعب نجل تشيزاري مالديني طوال مسيرته الكروية في ميلان ومن ثم كمدير رياضي لنادي طفولته.

لكن لن يكون لأول مرة يعمل خارج إيطاليا، فهو يملك نادي ميامي الذي يلعب في الدرجة الثانية الأمريكية، ومنافس إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام في المدينة.

ورحل مالديني ومساعده فريدريك ماسارا عن ميلان في الصيف الماضي بعد خلافات مع جيري كاردينال مالك النادي.

وتلق بعدها عرضا من الأهلي السعودي واتحاد جدة ولكن رفض العرضين والعمل في السعودية.

واستطاع مالديني رفقة ماسارا قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي بعد غياب 11 عاما وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات ووصل إلى دور نصف النهائي.

مالديني الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي ميلان مانشستر يوتايتد
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