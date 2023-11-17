مران الزمالك – مشاركة عمر جابر.. ومواصلة تأهيل مصطفى شلبي وقرار من الجهاز الفني

شارك عمر جابر لاعب الزمالك في مران الفريق الأبيض الجماعي الذي أقيم اليوم بعد نهاية برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وبدأ مصطفى شلبي خوض الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي لمعاناته من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وواصل عبد الله جمعة التأهيل في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

وقرر معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك خوض مران غدا السبت على فترتين، على أن يكون الأول في التاسعة صباحا والثاني في الثالثة عصرا.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية عصر يوم الأحد المقبل أمام فريق الهلال الليبي كبروفة أخيرة أبو سليم في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء أبو سليم الليبي في الـ26 من شهر نوفمبر الجاري في أولى جولات الكونفدرالية.