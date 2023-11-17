خصم 10 نقاط من إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وأحيل النادي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في شهر مارس الماضي بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بوسم 2021-2022.

وكان من الممكن أن تكون عقوبة إيفرتون حرمان من الانتقالات لكن تم خصم النقاط وبناء عليه هبط النادي للمركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب وبفارق الأهداف فقط عن بيرنلي الذي يحتل المركز الأخير بعدما حصد كل منهما أربع نقاط.

ويخطط إيفرتون للتقدم باستئناف على القرار واصفا العقوبة بغير المناسبة وغير العادلة.

كما أشار النادي إلى أنه سيراقب باهتمام كبير القرارات المتخذة في حالات أخرى متعلقة بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ما هي قواعد الربحية والاستدامة؟

حسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإنه يتم تقييم جميع أندية الدوري الإنجليزي سنويا من حيث تطبيق القواعد.

الامتثال للقواعد يصبح واضحا بحساب إجمالي أرباح النادي قبل الضرائب.

وتنص القواعد على السماح للأندية بخسارة 105 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى على مدار ثلاث سنوات لكن إيفرتون خسر 370 مليون إسترليني بين عامي 2018 و2021.

ويعد إيفرتون هو النادي الثاني الذي يتهم بذلك الخرق للوائح بعد توجيه 100 تهمة لمانشستر سيتي تتعلق باللعب المالي النظيف.

ولم يتم الكشف عن نتيجة قضية سيتي ومن المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا.