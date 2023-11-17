جوائز كاف – خروج ثلاثي الأهلي.. صلاح ينافس ماني ومحرز وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

فرصة محمد صلاح المهدرة ضد جيبوتي

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول، المصري الوحيد المتبقي في القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة خروج الثلاثي المصري ولاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

أخبار متعلقة:
جوائز كاف – خروج الشحات وعبد المنعم ومصطفى فتحي.. رباعي أهلاوي ينافس على الأفضل في إفريقيا جوائز كاف - ثنائي مغربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب واعد في إفريقيا جوائز كاف – المغرب على رأس القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف – الشناوي ينافس بونو وميندي في القائمة النهائية على أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف – بعد التقليص.. الأهلي يواصل المنافسة على أفضل ناد في إفريقيا 2023 جوائز كاف - كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

وينافس على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بيشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

فيما خرج من القائمة كل من:

الجزائري رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)

الإيفواري إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)

الإيفواري سيكو فوفانا (النصر)

الكونغولي تشانسيل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)

الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)

محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)

محمد عبد المنعم (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

الغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد)

الغاني توماس بارتي (أرسنال)

الغيني سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

المالي يف بيسوما (توتنام هوتسبير)

المغربي عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا)

المغربي حكيم زياش (جالاتا سراي)

المغربي يحيى جبران (الوداد)

الناميبي بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز)

السنغالي بابي ماتار سار (توتنام هوتسبير)

الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

التونسي محمد علي بن رمضان (فرينكفاروزي)

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

بينما حل ثانيا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشناوي وكهربا ومحمد عبد المنعم وتاو وفيستون ماييلي ينافسون أيضا على جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة.

ويقام حفل توزيع جوائز كاف بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

جوائز كاف صلاح
نرشح لكم
جوائز كاف – خروج الشحات وعبد المنعم ومصطفى فتحي.. رباعي أهلاوي ينافس على الأفضل في إفريقيا جوائز كاف - ثنائي مغربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب واعد في إفريقيا جوائز كاف – المغرب على رأس القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف – الشناوي ينافس بونو وميندي في القائمة النهائية على أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف - كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا جوائز كاف – بعد التقليص.. الأهلي يواصل المنافسة على أفضل ناد في إفريقيا 2023 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين
أخر الأخبار
جوائز كاف – خروج ثلاثي الأهلي.. صلاح ينافس ماني ومحرز وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - روي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر 40 دقيقة | رياضات أخرى
جوائز كاف – خروج الشحات وعبد المنعم ومصطفى فتحي.. رباعي أهلاوي ينافس على الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - ثنائي مغربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب واعد في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – المغرب على رأس القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر ساعة | ميركاتو
جوائز كاف – الشناوي ينافس بونو وميندي في القائمة النهائية على أفضل حارس في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة