جوائز كاف – خروج ثلاثي الأهلي.. صلاح ينافس ماني ومحرز وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول، المصري الوحيد المتبقي في القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة خروج الثلاثي المصري ولاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وينافس على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بيشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

فيما خرج من القائمة كل من:

الجزائري رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)

الإيفواري إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)

الإيفواري سيكو فوفانا (النصر)

الكونغولي تشانسيل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)

الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)

محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)

محمد عبد المنعم (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

الغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد)

الغاني توماس بارتي (أرسنال)

الغيني سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

المالي يف بيسوما (توتنام هوتسبير)

المغربي عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا)

المغربي حكيم زياش (جالاتا سراي)

المغربي يحيى جبران (الوداد)

الناميبي بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز)

السنغالي بابي ماتار سار (توتنام هوتسبير)

الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

التونسي محمد علي بن رمضان (فرينكفاروزي)

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻. Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BnCQcclhkZ — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

بينما حل ثانيا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشناوي وكهربا ومحمد عبد المنعم وتاو وفيستون ماييلي ينافسون أيضا على جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة.

ويقام حفل توزيع جوائز كاف بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.