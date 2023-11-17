جوائز كاف – خروج الشحات وعبد المنعم ومصطفى فتحي.. رباعي أهلاوي ينافس على الأفضل في إفريقيا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

ينافس رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو وعلي معلول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

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هذا بالإضافة لخروج مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

فيما يتواجد فيها زميله في الفريق فيستون ماييلي.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

محمد الشناوي – الأهلي

محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي

علي معلول – الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

فيستون ماييلي – بيراميدز – يانج أفريكانز

أيمن محيوس – اتحاد الجزائر

زين الدين بلعيد – اتحاد الجزائر

يحيى عطية الله – الوداد المغربي

يحيى جبران – الوداد المغربي

وخرج من القائمة النهائية كل من:

حسين الشحات – الأهلي

محمد عبد المنعم – الأهلي

مصطفى فتحي – بيراميدز

أسامة بن بوت – اتحاد الجزائر

ماكابي ليليبو – الهلال السوداني

دجيجي ديارا – يانج أفريكانز

يوسف المطيع – الوداد المغربي

بيتر شالوليلي – صنداونز الجنوب إفريقي

رانجا شيفافيرو – مارومو جلانتس الجنوب إفريقي

رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

محمد علي بن رمضان – الترجي التونسي – فرينكفاروزي المجري

وفاز محمد الشناوي بالجائزة الموسم الماضي، فيما ينافس العام الجاري على أفضل حارس في إفريقيا.

وسيقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

الأهلي معلول محمد الشناوي بيرسي تاو كهربا
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