جوائز كاف – خروج الشحات وعبد المنعم ومصطفى فتحي.. رباعي أهلاوي ينافس على الأفضل في إفريقيا

ينافس رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو وعلي معلول على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

هذا بالإضافة لخروج مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

فيما يتواجد فيها زميله في الفريق فيستون ماييلي.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

محمد الشناوي – الأهلي

محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي

علي معلول – الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

فيستون ماييلي – بيراميدز – يانج أفريكانز

أيمن محيوس – اتحاد الجزائر

زين الدين بلعيد – اتحاد الجزائر

يحيى عطية الله – الوداد المغربي

يحيى جبران – الوداد المغربي

وخرج من القائمة النهائية كل من:

حسين الشحات – الأهلي

محمد عبد المنعم – الأهلي

مصطفى فتحي – بيراميدز

أسامة بن بوت – اتحاد الجزائر

ماكابي ليليبو – الهلال السوداني

دجيجي ديارا – يانج أفريكانز

يوسف المطيع – الوداد المغربي

بيتر شالوليلي – صنداونز الجنوب إفريقي

رانجا شيفافيرو – مارومو جلانتس الجنوب إفريقي

رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

محمد علي بن رمضان – الترجي التونسي – فرينكفاروزي المجري

They lit up the continent's stadiums. ✨ Here's your final shortlist for the Interclub Player of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dQimAXBrUw — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

وفاز محمد الشناوي بالجائزة الموسم الماضي، فيما ينافس العام الجاري على أفضل حارس في إفريقيا.

وسيقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.