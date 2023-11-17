جوائز كاف - ثنائي مغربي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب واعد في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القائمة النهائية لأفضل لاعب واعد في إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وجاءت القائمة كالآتي:

دانجو أوتارا – بوركينا فاسو

عبد الصمد الزلزولي – المغرب

بلال الخنوس – المغرب

لامين كامارا – السنغال

أمارا ديوف – السنغال

ويتنافس محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس داخل إفريقيا، بينما ينافس الأهلي على أفضل نادي في إفريقيا.

ويتواجد مارسيل كولر مدرب الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.