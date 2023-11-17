جوائز كاف – المغرب على رأس القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وجاءت القائمة كالآتي:

غينيا الإستوائية – موريتانيا – المغرب – السنغال – جامبيا

وفاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي منتخب السنغال