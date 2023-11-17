جوائز كاف – المغرب على رأس القائمة المختصرة لأفضل منتخب في إفريقيا
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 13:23
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القائمة المختصرة للمنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.
ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.
وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.
وجاءت القائمة كالآتي:
غينيا الإستوائية – موريتانيا – المغرب – السنغال – جامبيا
وفاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي منتخب السنغال
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