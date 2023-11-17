جوائز كاف – الشناوي ينافس بونو وميندي في القائمة المختصرة على أفضل حارس في إفريقيا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - منتخب مصر

يستمر محمد الشناوي قائد الأهلي في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته المختصرة لأفضل حارس في إفريقيا والتي ضمت خمسة لاعبين.

الشناوي كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بالعام الماضي

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وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر)

ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا)

إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال)

وبذلك خرج من قائمة المرشحين كل من:

أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة والجزائر).

يوسف المطيع (الوداد والمغرب).

دجيجوي ديارا (يونج أفريكانز ومنتخب مالي).

بابي سي (سيراينج في دوري الدرجة الثانية البلجيكي ومنتخب السنغال).

لاندينج بادجي (أم صلال القطري ومنتخب السنغال).

وسيقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

الأهلي محمد الشناوي جوائز كاف
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