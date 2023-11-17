جوائز كاف – بعد التقليص.. الأهلي يواصل المنافسة على أفضل ناد في إفريقيا 2023

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

الأهلي

يواصل الأهلي المنافسة على جائزة أفضل ناد في إفريقيا بعد تقليص عدد المرشحين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن خمسة أندية مرشحة للظفر بالجائزة وهم كالتالي:

الأهلي

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اتحاد العاصمة الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

يانج أفريكانز التنزاني

وبذلك خرج من قائمة المرشحين كل من:

أسيك أبيدجان الإيفواري

شباب بلوزداد الجزائري

الرجاء المغربي

الترجي التونسي

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

وسيقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

الأهلي جوائز كاف
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