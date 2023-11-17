جوائز كاف – بعد التقليص.. الأهلي يواصل المنافسة على أفضل ناد في إفريقيا 2023
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 12:49
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي المنافسة على جائزة أفضل ناد في إفريقيا بعد تقليص عدد المرشحين.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن خمسة أندية مرشحة للظفر بالجائزة وهم كالتالي:
الأهلي
اتحاد العاصمة الجزائري
الوداد المغربي
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
يانج أفريكانز التنزاني
وبذلك خرج من قائمة المرشحين كل من:
أسيك أبيدجان الإيفواري
شباب بلوزداد الجزائري
الرجاء المغربي
الترجي التونسي
مارومو جالانتس الجنوب إفريقي
The final shortlist for Club of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Wd0RPq1rmQ— CAF (@CAF_Online) November 17, 2023
وسيقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.
وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.
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