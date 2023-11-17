في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 01:33

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - الجزائر

أرسل روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر رسالة قوية للاعبين بعد استبعاد الثلاثي: طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من مواجهة سيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

الاستبعاد جاء بسبب "دم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب". (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف لكم كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر ورسالة فيتوريا للاعبين.

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خصص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مرانا للبدلاء الذي لم يشاركوا في المباراة والمستبعدين بعد لقاء جيبوتي والذي انتهى بالفوز 6-0.

وحرص البرتغالي على متابعة المران بنفسه ولاحظ رعونة الثلاثي خلال الحصة التدريبية.

واجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.

واتفق المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد غرابة مدير المنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة على استبعاد الثلاثي وصياغة القرار الرسمي بـ "عدم النظام والالتزام" لتكون رسالة بأن هذين العنصرين رقم 1 بالنسبة له.

ثم طلب البرتغالي حضور جميع اللاعبين بلا استثناء وأخطرهم قائلا: "قميص منتخب مصر أهم وفوق أي شخص، ومن يفتعل المشاكل ويحاول الخروج عن النص أو النظام ليس له مكانا لدي مهما كان اسمه، وهذا الكلام ينطبق على الجميع بدون استثناء".

يذكر أن الثلاثي لم يشارك في مباراة مصر ضد جيبوتي وجلس على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في الجولة المقبلة في لقاء سيقام في ليبيريا يوم الأحد المقبل.

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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