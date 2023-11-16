تصفيات كأس العالم - فوز الجزائر وتعادل السودان ونيجيريا.. وصافرة مصرية في انتصار الجابون

استهل منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على الصومال بنتيجة 3-1، فيما فرض منتخب توجو التعادل مع السودان.

وتعثر منتخب نيجيريا بالتعادل على ميدانه مع ليسوتو بنتيجة 1-1، وفاز منتخب الجابون على كينيا بنتيجة 2-1.

الجزائر × الصومال

أقيم اللقاء في ملعب نيسلون مانديلا في الجزائر، وشهد تقدم الثعالب بهدف ذاتي في الدقيقة 2 عن طريق أحمد عبدي بالخطأ في مرماه.

وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني بتسديدة على الطائر في الدقيقة 31.

وسجل يوسف أحمد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل إسلام سليماني برأسية هدف الجزائر الثالث بعد ركنية نفذها آدم وناس.

وتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع موزمبيق الذي استهل مباريات المجموعة بالفوز على بوتسوانا بنتيجة 3-2 عصر اليوم الخميس.

video:2

السودان × توجو

وفي ليبيا وعلى ملعب شهداء بينينا، فرض التعادل نفسه بين السودان وتوجو لحساب المجموعة الثانية.

وتقدم محمد عيسي بالهدف الأول للسودان من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول أدرك الضيوف التعادل برأسيه كيفين دينكي.

يذكر أن اللقاء أقيم في ليبيا، بعدما أعلن منتخب السودان من قبل رغبته في إقامة المباراة في مصر، لكن عدم رد اتحاد الكرة وفقا لبيان الاتحاد السوداني حال دون استضافة مصر مباريات صقور الجديان.

وتقاسم كلا المنتخبين النقاط، فيما يتصدر الكونغو الديموقراطية الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 2-0.

video:1

هدف في كل شبكة ⚽#السودان_توغو يتعادلان في مستهل مشوارهما بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026🫱🏻‍🫲🏻#تصفيات_أفريقيا | SSC# pic.twitter.com/4OPaV9gzrA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

الجابون × كينيا

وبصافرة مصرية بقيادة محمد معروف انتصر منتخب الجابون على كينيا بنتيجة 2-1.

وتقدم منتخب الجابون بهدف مسعود جمعة في الدقيقة 40.

وبعد ربع ساعة على بداية الشوط الثاني سجل دينيس بوانجا هدف التعادل.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء سجل جوليور كانجا هدف فوز الجابون كاتبا أول 3 نقاط للفهود.

وتعادل منتخب الجابون في الصدارة مع بوروندي بعد فوز الأخير ضد جامبيا بنتيجة 3-2.

نيجيريا × ليسوتو

واستهل منتخب نيجيريا مشواره في تصفيات كأس العالم بتعادل إيجابي على ميدانه ضد ليسوتو.

وتقدم الضيوف عن طريق موتلوميلو مكوانزاي في الدقيقة 56.

وأدرك سيمي أجايي التعادل للنسور الخضر في الدقيقة 67.

وبذلك حسم التعادل نتيجة أول مباراتين للمجموعة الثالثة بعدما تعادل زيمبابوي ورواندا سلبيا في بداية مشوار التصفيات.