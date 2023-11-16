مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب استمرار مباراة ضباب إثيوبيا.. وطلب أمام فيفا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 22:08

كتب : محمد عبد العظيم

الضباب أوقف مباراة سيراليون وإثيوبيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طلب من إثيوبيا في أعقاب مباراة الضباب الشهيرة أمام سيراليون، وأسباب استمرارها رغم ظروف الطقس السيئ.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إثيوبيا تقدمت بطلب تأجيل مباراتها ضد بوركينا فاسو بحجة تأخر نهاية مباراة الفريق الأخيرة ضد سيراليون بسبب ظروف الطقس".

وأضاف "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يبحث هذا الطلب في الوقت الحالي".

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وأوضح "قرار إكمال المباراة أمس -الأربعاء- كان بالتنسيق بين مراقب المباراة مع المنتخبين وبموافقتهما".

ومن المفترض أن يلعب منتخب إثيوبيا مع بوركينا فاسو يوم الأحد 19 نوفمبر، نفس يوم مباراة مصر أمام سيراليون في ليبيريا.

ماذا حدث؟

منع الضباب فرصة مشاهدة أولى لقاءات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 بين إثيوبيا وسيراليون والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتضم منتخب مصر.

المباراة أقيمت في ملعب العبدي في المغرب في ظل عدم جاهزية ملاعب إثيوبيا لاستضافة المباريات وفقا لمعايير فيفا وكاف في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وانتهت بعد 260 دقيقة وبالتحديد في الساعة 11:50، حيث انتظر الحكم 50 دقيقة بين شوطي اللقاء بسبب الضباب وتعذر الرؤية ومن ثم انطلق الشوط الثاني، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء توقفت المباراة مجددا لمدة 10 دقائق بسبب كثافة الضباب.

والآن أصبح في رصيد كل منتخب نقطة وحيدة في مستهل مشوار المجموعة في مباراة لن يحللها المنافسين بسبب تعذر الرؤية.

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