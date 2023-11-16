مؤتمر مدرب جيبوتي: هذا سبب الشكل الذي ظهرنا به ضد مصر.. وهدفنا ليس التأهل

أعلن عبد الرحمن أوكيه المدير الفني لـ منتخب جيبوتي أنه يسعى للتقدم في ترتيب المجموعة خلال تصفيات كأس العالم 2026، وإن الاجهاد سبب رئيسي في الشكل الذي ظهر به ضد مصر.

وخسر منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أوكيه في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة ومهمة أمام منتخب قوي، لعبنا بطريقة دفاعية ولكن للأسف استقبلنا هدفين في أول ربع ساعة وتسبب ذلك في إصابة للاعبين باليأس".

وأضاف "نعلم الفارق في المستوى بين مصر وجيبوتي، نحن في مرحلة البناء والتعلم، كنا نتوقع الخسارة بثلاثة أو أربعة أهداف والنتيجة العادلة بهدفين وسنعمل على معالجة أخطأنا في المرحلة المقبلة".

وواصل "بالفعل نحن حاولنا تطبيق طريقة لعب 4-4-2 والاجهاد هو السبب الرئيسي في عدم التنفيذ، ولكن أوكد لكم حاولت السيطرة على نصف الملعب وأكرر أن الاجهاد هو من تحكم في الشكل الذي ظهرنا به".

وأتم "من البداية هدفنا ليس التأهل ولكن التقدم في الترتيب، والمركز الرابع أو الثالث هو أفضل ما نسعى للوصول إليه وما نأمل هو عدم احتلال المركز الأخير كما حدث في التصفيات الأخيرة لكأس العالم".

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