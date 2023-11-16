مؤتمر مدرب جيبوتي: هذا سبب الشكل الذي ظهرنا به ضد مصر.. وهدفنا ليس التأهل

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:39

كتب : أحمد الخولي

منتخب جيبوتي

أعلن عبد الرحمن أوكيه المدير الفني لـ منتخب جيبوتي أنه يسعى للتقدم في ترتيب المجموعة خلال تصفيات كأس العالم 2026، وإن الاجهاد سبب رئيسي في الشكل الذي ظهر به ضد مصر.

وخسر منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أوكيه في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة ومهمة أمام منتخب قوي، لعبنا بطريقة دفاعية ولكن للأسف استقبلنا هدفين في أول ربع ساعة وتسبب ذلك في إصابة للاعبين باليأس".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيتوريا: الهدف الثالث لوحة جميلة وقع عليها فنان.. وسجلوا هذا التصريح عني انفجار صلاح وعلامة فيتوريا الكاملة.. 11 رقما من فوز مصر الساحق على جيبوتي تصفيات كأس العالم - انتصارات ساحقة من السعودية وقطر والإمارات.. وسوريا تجتاز كوريا مع كوبر محمد صلاح: النتيجة أهم من الرباعية.. وهذه رسالتي لجماهير مصر

وأضاف "نعلم الفارق في المستوى بين مصر وجيبوتي، نحن في مرحلة البناء والتعلم، كنا نتوقع الخسارة بثلاثة أو أربعة أهداف والنتيجة العادلة بهدفين وسنعمل على معالجة أخطأنا في المرحلة المقبلة".

وواصل "بالفعل نحن حاولنا تطبيق طريقة لعب 4-4-2 والاجهاد هو السبب الرئيسي في عدم التنفيذ، ولكن أوكد لكم حاولت السيطرة على نصف الملعب وأكرر أن الاجهاد هو من تحكم في الشكل الذي ظهرنا به".

وأتم "من البداية هدفنا ليس التأهل ولكن التقدم في الترتيب، والمركز الرابع أو الثالث هو أفضل ما نسعى للوصول إليه وما نأمل هو عدم احتلال المركز الأخير كما حدث في التصفيات الأخيرة لكأس العالم".

تصفيات كأس العالم 2026 مدرب جيبوتي عبد الرحمن أوكيه
نرشح لكم
مروان عطية: السفر لمواجهة سيراليون سيرهق مصر ولكن مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب استمرار مباراة ضباب إثيوبيا.. وطلب أمام فيفا قائمة 11 سوبر هاتريك بتاريخ منتخب مصر.. أولهم منذ 70 عاما وأكثرهم في نوفمبر حازم إمام: صلاح قائد وقدوة وهذا دوره الأهم مع اللاعبين انفجار صلاح وعلامة فيتوريا الكاملة.. 11 رقما من فوز مصر الساحق على جيبوتي محمد صلاح: النتيجة أهم من الرباعية.. وهذه رسالتي لجماهير مصر سوبر صلاح يقود السداسية.. منتخب مصر يسحق جيبوتي في بداية تصفيات كأس العالم تريزيجيه يزاحم مصطفى محمد.. وفيتوريا يتساوى مع أجيري
أخر الأخبار
مروان عطية: السفر لمواجهة سيراليون سيرهق مصر ولكن 7 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب استمرار مباراة ضباب إثيوبيا.. وطلب أمام فيفا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة 11 سوبر هاتريك بتاريخ منتخب مصر.. أولهم منذ 70 عاما وأكثرهم في نوفمبر 36 دقيقة | تقرير في الجول
حازم إمام: صلاح قائد وقدوة وهذا دوره الأهم مع اللاعبين 37 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب جيبوتي: هذا سبب الشكل الذي ظهرنا به ضد مصر.. وهدفنا ليس التأهل 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيتوريا: الهدف الثالث لوحة جميلة وقع عليها فنان.. وسجلوا هذا التصريح عني 47 دقيقة | منتخب مصر
انفجار صلاح وعلامة فيتوريا الكاملة.. 11 رقما من فوز مصر الساحق على جيبوتي 54 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - انتصارات ساحقة من السعودية وقطر والإمارات.. وسوريا تجتاز كوريا مع كوبر 57 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 3 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة 4 محتفلا بهدفه الـ200 في الكرة الإنجليزية.. ثنائية صلاح تزين فوز ليفربول على برينتفورد