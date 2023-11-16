مؤتمر فيتوريا: الهدف الثالث لوحة جميلة وقع عليها فنان.. وسجلوا هذا التصريح عني

اختار روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الهدف الثالث لمحمد صلاح كأفضل أهداف اللقاء، وشدد على أنه لا توجد مباراة سهلة.

واكتسح منتخب مصر نظيره جيبوتي بنتيجة 6-0 في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وإليكم كل ما جاء على لسان فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:

"أعرف بشكل جيد جدا ما هي ظروف المباراة، وكيف ستكون المباريات المقبلة مع فرق أخرى، استطعنا من قبل الفوز بشكل مقنع، وكانت بنتيجة 1-0 أو بأهداف كثيرة، وأكيد أننا ننظر للمنافس خاصة أن الخصم ليس بمستوى منتخب مصر خاصة من ناحية التصنيف".

"نتيجة 6-0 لابد أن نقدرها لأنها لا تكرر كثيرا ، حتى لا نقول أنها بدون قيمة".

"كنت قلقا جدا من اللقاء وما أعجبني هو كيفية ظهورنا في الملعب، وكيف نفذنا التعليمات المختلفة، ما لم يعجبني أننا لم نسجل فرصا كان لابد أن نسجلها".

المباريات السهلة ليست موجودة

"المجموعة ليست سهلة، وتعرفون أكثر مني، أن الفوز خارج الملعب في إفريقيا ليس سهلا، وهناك ظروف كثيرة ترهقك كساعات السفر والجو وحماس جماهير الخصم، المجموعة ليست سهلة من قريب أو بعيد".

"النتيجة التي نخرج بها من مباراة اليوم أن هناك ثبات وانضباط في الملعب مع وجود عناصر ثابتة وانضمام أخرى جديدة".

"سجل على لساني يوم 16 نوفمبر: أن المباريات السهلة في الكرة الحديثة ليست موجودة".





















































































































































































































































































لوحة الفنان

"صلاح بقيمته في أي لحظة يمكنه التسجيل، هناك لاعبون عالميون يظهروا في لحظات يسجلوا خلالها الأهداف".

"محمد صلاح لديه التأثير ويقوم بهذا الدور بشكل جيد جدا، وهناك عمل جماعي لنرى هه اللقطات في المباراة".

"عندما تشترك مع مجموعة في رسم لوحة، يوقع عليها في النهاية فنان واحد.

"الهدف الثالث هو الأفضل بالنسبة لي لأننا لعبنا على المساحات وخلف خطوط الخصم، وتحرك هجومي جيد من فتوح وعرضية رائعة أنهت اللوحة، من أجل يوقع عليها صلاح، هي رسمة جميلة ووقع الفنان عليها".

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الهدف الثالث للمنتخب المصري...

محمد صلاح يصل إلى الهاتريك 🔥🥵⚽



مصر 3 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/zCQi5TJHI7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

تغيير مصطفى محمد

"محمد صلاح ظروفه البدنية تسمح له الاستشفاء بشكل سريع، وكان لدي احساس أن الظروف تسمح له بالتسجيل ويساعدنا لأن يكون جاهزا للمباراة القادمة".

"نحاول إدارة الفريق على أساس بعض أن اللاعبين لا يخوضوا 90 دقيقة في المباراتين، ومصطفى محمد من أول المباراة وحتى التغيير ركض وتحرك كثيرا، ورؤيتي كانت أن يستريح ويحصل محمد شريف على فرصة يستحقها".

تقنية الفيديو

"أمر غريب بالنسبة لي هو إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو ولم أتوقعه، لابد أن يكون وجوده رسميا في كل المباريات، وبالنسبة لي لا أرغب في التأهل عن طريق خطأ حدث في غياب تقنية الفيديو".

"نشعر بإحساس غريب في غياب تقنية الفيديو، ولابد أن يكون وجوده رسميا في كل المباريات، الكرة تغيرت مع التكنولوجيا وحدوث الأخطاء، وبالنسبة لنا خوض اللقاء بدون فيديو أمر واقع على تقبله".

"أمر غريب أن نلعب الدوريات في وجود التقنية، وعندما تلعب في منافسة مثل تصفيات كأس العالم فلا تجدها".

فتوح

"لا أريد أن أرسال رسالة لأي شخص بشأن فتوح وأنا حاليا مدير فني للمنتخب وبالنسبة لي هذه مسؤولية كبيرة، ما يحدث في الأندية لا بد أن يتم معالجته بعد معسكر المنتخب".

"وقت اختياري اللاعب اختار أفضل فريق وهذا ما أراعي فيه ضميري جدا، وأضع حجرا على قلبي وأجنب العواطف واختار حسب المنطق".

"إذا شاهد أحد تدريب أمس، ورأي كيف خاض اللاعبين المران قبل المباراة كان عليّ أن اكتب أسماء جميع اللاعبين للمشاركة في المباراة، وأوقفت التمرين لتهدئة اللاعبين بسبب الحدة التي ظهروا بها وكان لابد مراعاة ذلك".

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المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

"اخترت 11 لاعبا لخوض المباراة والأخرون يستحقون، وهناك 2 خرجوا لكنهم كان يستحقوا الحضور، وأريد شكر الجماهير على حضورهم في المباراة وشعرنا بأجواء المباراة ونحتاج أن يتواجدوا أكثر بجوارنا في ملعبنا".