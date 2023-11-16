تكرارا لما حدث في 2013.. المغرب يتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 17 عاما

تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعد فوزه على إندونيسيا المستضيفة بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وكرر منتخب المغرب ما حققه في مشاركته الأولى في 2013 بالتأهل لدور الـ 16 حيث ودع حينها أمام كوت ديفوار.

وتقدم أسود أطلس عن طريق أنس علاوي في الدقيقة 29 من علامة الجزاء.

وأضاف عبد الحميد آيت بودلال الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول.

وقلص نبيل أسيورا الفارق قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز محمد هاموني من تقدم المغرب بالهدف الثالث في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن الإكوادور الذي حل ثانيا.

ويحتاج منتخب إندونيسيا لانتظار نتائج باقي المنافسين لمعرفة موقه من التأهل للدور المقبل ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.

وفي حال حققت فرق المكسيك أو كوريا الجنوبية نتائج إيجابية فأنها ستتأهل على حساب المستضيف.

ويتذيل منتخب بنما الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن إندونيسيا.