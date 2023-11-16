منافس مصر - منتخب موزمبيق ينجو أمام بوتسوانا ويحصد أول ثلاث نقاط

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

منتخب موزمبيق

حصد منتخب موزمبيق أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح منتخب موزمبيق في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لينجو من عودة كانت قريبة.

ويقع منتخب موزمبيق رفقة مصر في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

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وتقدم منتخب موزمبيق بهدفين دون مقابل، قبل أن يعود منتخب بوتسوانا بهدف في الدقيقة 74.

ونجح منتخب موزمبيق في توسيع الفارق سريعا بهدف في الدقيقة 75.

وأهدر نجيلي لاعب بوتسوانا ركلة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن يتابعها داخل الشباك بهدف ثان.

وفشل منتخب بوتسوانا في إدراك التعادل بآخر دقائق المباراة ليخطف منتخب موزمبيق نقاط اللقاء.

ويستضيف منتخب موزمبيق نظيره الجزائر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته في الجولة الافتتاحية أمام الصومال مساء اليوم الخميس.

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