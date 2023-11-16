منافس الأهلي المحتمل - تفاصيل اتفاق اتحاد جدة مع جاياردو

كشف صحيفة عكاظ السعودية، تفاصيل اتفاق نادي اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتولي تدريب الفريق.

وأقال اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو بعد تراجع النتائج وكلف المدرب السعودي حسن خليفة بتولي المهمة مؤقتا

وبحسب "عكاظ" فإن دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لشركة نادي اتحاد جدة اتفق مع المدرب جاياردو لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف حتى صيف 2025.

وأوضحت التقاير أن اتفاق اتحاد جدة مه جاياردو تتضمن بند بأفضلية التمديد لمدة عامين حتى صيف 2027.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ارتباط اتحاد جدة بالتعاقد مع جاريادو جاء بعد إشارة العديد من التقارير إلى اقتراب جوليان لوبيتيجي من خلافة نونو سانتو. (طالع التفاصيل)

ورحل جاياردو عن ريفر بليت بنهاية العام الماضي بعد أكثر من ثمانية أعوام مع الفريق.

وقاد جاياردو ريفير بليت للفوز بلقب الدوري في 2021 بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس في 2015 و2018.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.