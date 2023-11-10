منافس الأهلي المحتمل - الرياضية: لوبيتيجي الأقرب لخلافة سانتو في تدريب اتحاد جدة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

خوليان لوبيتيجي

أصبح الإسباني خولين لوبيتيجي الأقرب لتولي مهمة تدريب اتحاد جدة السعودي خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الإسباني توصل لاتفاق لتدريب اتحاد جدة حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه يتبقى التوقيع الرسمي بعد مناقشة بنود العقد والاتفاق عليها.

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وسبق أن درب لوبيتجي كل من ريال مدريد ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا وبورتو وإشبيلية وأخيرا ولفرهامبتون.

وفي 2018 أقيل من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام من بداية كأس العالم في روسيا بعد علم الاتحاد الإسباني بتوصله لاتفاق لتدريب ريال مدريد.

ورغم تدريب الملكي بداية من موسم 2018-19 إلا أنه رحل بعد 3 أشهر حيث خسر السوبر الأوروبي وأقيل من منصبه بعد خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة 5-1.

ورحل الإسباني في مهمته الأخيرة من تدريب ولفرهامبتون قبل 3 أيام على بداية الدوري الإنجليزي.

وخلال تجربته الأخيرة التي امتدت لـ 27 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 11.

وسبق أن حقق لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2019-2020، ولقبي أوروبا تحت 19 عاما في 2012 وتحت 21 عاما في 2013.

وانتصر الاتحاد على أبها في مباراة قادها حسن خليفة المدرب المؤقت وتألق فيها كريم بنزيمة بتسجيل هاتريك بنتيجة 4-2 في الدوري السعودي.

ورحل سانتو بشكل رسمي الأسبوع الماضي بعد موسم ونصف قاد فيها النمور لحصد لقبي الدوري والسوبر السعودي.

اتحاد جدة خولين لوبيتجي
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