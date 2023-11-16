الأهلي يشارك بقافلة دعم لـ غزة مكونة من شاحنات تحمل مواد غذائية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 12:29

كتب : أحمد الخولي

قافلة الأهلي إلى قطاع غزة

يشارك النادي الأهلي في حملة دعم قطاع غزة بقافلة انطلقت اليوم الخميس.

وتتكون القافلة من عدة شاحنات تحمل مواد غذائية وتتجه نحو معبر رفح من أجل دعم سكان غزة خلال الحرب الجارية حاليا أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 40 على التوالي.

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ويعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب القصف المتواصل من قوات الاحتلال.

وتدخل المساعدات المختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجهيز قافلة دعم لسكان قطاع غزة ضمن الدور المجتمعي للنادي.

وانطلقت القافلة المكونة من عدة شاحنات بالفعل اليوم الخميس بالمواد الغذائية من أجل سكان قطاع غزة.

الأهلي قطاع غزة
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