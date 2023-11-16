مدرب أبو سليم الليبي: لم أقل أننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا

شدد شكرى الخطوي مدرب أبو سليم الليبي على احترامه لفريق الزمالك قبل مواجهة الفريقين.

ويحل أبو سليم الليبي ضيفا على الزمالك يوم 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية

وقال الخطوي عبر القناة "الأولى": "لم أقل بأننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، الزمالك فريق مميز وشاهدته أمام بيراميدز، تأخر ثلاث مرات ونجح في العودة، وهذا الأمر يؤكد مدى قوة الفريق فنيا، لذلك لا يمكن القول بأننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا نحن نحترم الزمالك كثيرا".

وواصل "ستكون مواجهة صعبة جدا أمام الزمالك، نستعد جيدا لتلك المواجهة وإن شاء الله، سنكون في الدور المقبل سويا".

وأتم "مواجهة الإياب ستكون في الجزائر والزمالك لم يعرض علينا خوض اللقاء في القاهرة".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من الكونفدرالية رفقة كل من أبو سليم الليبي وسوار كويا الغيني وساجرادا الأنجولي.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

** أبو سليم في مصر

** سوار في غينيا

** ساجرادا في مصر

** ساجرادا في أنجولا

** أبو سليم في ليبيا

** سوار في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس.