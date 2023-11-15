مدير المنتخب الأولمبي يكشف سبب عدم لعب وديات في التوقف الدولي

كشف محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي سبب عدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري.

وقال حرب عبر قناة أون تايم سبورتس: "فترة التوقف الحالية معظم المنتخبات تخوض تصفيات كأس العالم ولذلك المنتخبات الأولمبية لا تلعب وهذا سبب عدم خوض مباراة ودية لمنتخب مصر".

وأضاف "حاولنا تنظيم مباراة ودية للمنتخب الأولمبي بعد اعتذار منتخب أمريكا عن مواجهتنا ولكن الوقت لم يسمح ورفعنا الأمر إلى روجيرو ميكالي الذي وافق على عدم خوض مباراة في التوقف الحالي".

وأتم تصريحاته "ميكالي تفاجئ بمستوى المنشآت الرياضية والملاعب في القرية الأولمبية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعجب لماذا لا يلعب منتخب مصر هناك في ظل الإمكانيات الكبيرة المتوفرة".

ويخوض منتخب مصر الأولمبي معسكره في القرية الأولمبية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض دورة الألعاب الأولمبية في الصيف المقبل التي تقام في باريس.