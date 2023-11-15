مجموعة مصر - مباراة لم نشاهدها استمرت 3 ساعات.. تعادل سلبي بين إثيوبيا وسيراليون

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 23:57

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

منع الضباب فرصة مشاهدة أولى لقاءات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 بين إثيوبيا وسيراليون والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتضم منتخب مصر.

المباراة أقيمت في ملعب العبدي في المغرب في ظل عدم جاهزية ملاعب إثيوبيا لاستضافة المباريات وفقا لمعايير فيفا وكاف في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وانتهت بعد 260 دقيقة وبالتحديد في الساعة 11:50، حيث انتظر الحكم 50 دقيقة بين شوطي اللقاء بسبب الضباب وتعذر الرؤية ومن ثم انطلق الشوط الثاني، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء توقفت المباراة مجددا لمدة 10 دقائق بسبب كثافة الضباب.

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والآن أصبح في رصيد كل منتخب نقطة وحيدة في مستهل مشوار المجموعة في مباراة لن يحللها المنافسين بسبب تعذر الرؤية.

وصف ما رأيناه

كاد منتخب إثيوبيا أن يحظى بالتقدم مبكرا بعد تمريرة خاطئة من الحارس لكن المهاجم سدد كرة ساقطة ضعيفة وبعيدة عن المرمى في الدقيقة 5.

وأهدر شيرنيت جوسا فرصة إضافة الهدف الأول لإثيوبيا في الدقيقة 22 بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.

الدقائق التالية شهدت اشتداد الضباب بكثافة داخل أرضية الملعب ومع نهاية الشوط الأول أصبح من الصعب مشاهدة أحداث اللقاء.

وظل الضباب كثيفا وهو ما منع حكم اللقاء من بدء الشوط الثاني وانتظر ما يقارب 50 دقيقة، ومن ثم أعلن انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني.

وأهدر لاعب منتخب إثيوبيا -لم نستطع تحديد هويته- فرصة تسجيل هدفا بعد ركلة ثابتة نفذها سورفائيل في الدقيقة 55 لكن التسديدة جاءت ضعيفة في يد الحارس.

ثم حاول لاعبو المنتخبين الاعتماد على المهارات الفردية في ظل التمريرات الخاطئة العديدة لكن دون أي خطورة.

وفي الدقيقة 88 توقفت المباراة بسبب كثافة الضباب مجددا وتعذر الرؤية لكل الفريقين والحكم.

ومن ثم أعلن الحكم في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع احتساب 9 دقائق وقت بدلا من الضائع واستكمال اللقاء.

وبذلك انتهى اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين في بداية مشوار التصفيات القارية للمجموعة الأولى.

يذكر أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في التصفيات بلقاء جيبوتي غدا الخميس في استاد القاهرة.

ثم سيواجه سيراليون يوم الثلاثاء المقبل في ليبيريا في الثالثة عصرا، وفي نفس اليوم سيلتقي منتخب إثيوبيا على نفس الملعب مع نظيره منتخب بوركينا فاسو.

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