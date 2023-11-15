تقرير إيطالي: ضحية جديدة؟ فلورينزي يخضع للتحقيقات بسبب المراهنات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

أليساندرو فلورينزي - إيطاليا

أصبح أليساندرو فلورينزي ظهير ميلان آخر اللاعبين الذين خضعوا للتحقيقات بشأن المراهنات في كرة القدم الإيطالية.

وبحسب موقع "AGI" وكالة الأنباء الإيطالية فأنه تم إبلاغ فلورينزي من السلطات بأنه تحت التحقيق الرسمي.

وسبق أن عوقب ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل بالإيقاف 10 أشهر، ونيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس 8 أشهر بسبب المراهنات.

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ويخضع أيضا نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا الإنجليزي للتحقيقات أيضا، لكن يصر على أنه لا يراهن على المباريات.

وبحسب التقرير فإن زانيولو وفلورينزي ثنائي روما السابق يأمل ألا يعاقب من عقوبة الإيقاف وتقتصر على الغرامة المالية.

وأشار التقرير أيضا أن الثنائي سيعاقب حال تم اكتشاف استخدام تطبيقات غير قانونية للمراهنة.

وأتم التقرير أن فلورينزي سيسافر إلى تورينو في الأيام المقبلة من أجل الإدلاء بإفادته.

وخاض فلورينزي البالغ 32 عاما الموسم الجاري 13 مباراة بقميص ميلان دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق أن ارتدى فلورينزي قمصان روما وكروتوني وفالنسيا الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب لميلان خلال آخر موسمين.

روما ميلان أليساندرو فلورينزي مراهنات
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