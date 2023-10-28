نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر.. و8 للعلاج من المراهنات

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 12:42

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي

أعلن نيوكاسل اليوم السبت رسميا إيقاف لاعبه ساندرو تونالي على خلفية مشاركته في المراهنات.

ساندرو تونالي

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وبدأ الإيقاف رسميا منذ يوم أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف ثمانية أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

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وأكد نيوكاسل في بيانه تلقيه تأكيدا بإيقاف تونالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أي مكان في العالم وفقا لعقوبة الاتحاد الإيطالي.

وبناء عليه سيكون تونالي متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

اللاعب صاحب الـ23 عاما كان انضم إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو وبعقد ممتد حتى عام 2028.

وشارك تونالي مع نيوكاسل في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

نيوكاسل تونالي
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