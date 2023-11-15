تصفيات كأس العالم - الكونغو الديموقراطية تبدأ المشوار بالفوز على موريتانيا.. وتعادل سلبي أول

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

موريتانيا - الكونغو الديموقراطية

انتصاران وتعادل سلبي كانت حصيلة مشوار أول 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا.

وافتتحت قارة إفريقيا مشوار التصفيات كأس العالم 2026 اليوم، حيث قُسمت لـ 9 مجموعات ويتأهل أول الترتيب لكل مجموعة لنهائيات المونديال مباشرة.

ويتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم لحجز المقعد الأخير.

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وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

الكونغو الديموقراطية × موريتانيا

قاد سيباستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي وبيراميدز السابق منتخب الكونغو الديموقراطية للفوز على موريتانيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم يوان ويسا بالهدف في الدقيقة 62، ثم أضاف ثيو بونجوندا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وتصدر الكونغو الديموقراطية الترتيب مؤقتا قبل أن يلتقي منتخب السنغال مع نظيره جنوب السودان، وتوجو مع السودان.

رواندا × زيمبابوي

عاد منتخب زيمبابوي بنتيجة إيجابية بالتعادل السلبي من ملعب رواندا، كأول تعادل في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال,

ويلتقي جنوب إفريقيا في المجموعة ذاتها مع بنين، ونيجيريا مع ليسوتو.

غينيا الاستوائية × ناميبيا

حقق منتخب غينيا الاستوائية انتصارا بنتيجة 1-0 على ناميبيا في مستهل مشوار المجموعة الثامنة، وتصدر الترتيب مؤقتا.

سجل هدف اللقاء الوحيد إيميلو نسيو في الدقيقة 67.

وتضم المجموعة منتخب تونس الذي سيواجه ساو تومي، ومالاوي التي ستواجه ليبيريا.

موريتانيا الكونغو الديموقراطية ناميبيا غينيا الإستوائية
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