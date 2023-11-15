انتهت مجموعة مصر – إثيوبيا (0) (0) سيراليون.. تعادل سلبي دون رؤية واضحة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

الضباب أوقف مباراة سيراليون وإثيوبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إثيوبيا وسيراليون التي تقام في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتواجد فيها منتخب مصر كذلك.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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انتهت

ق 90+7: استكمال اللقاء و9 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق 90: توقف المباراة من جديد بسبب كثافة الضباب

ق 55: ركلة ثابتة ينفذها سورفائيل وتسديدة ضعيفة في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

اللاعبون يعودون مجددا لأرض الملعب بعد قرار الحكم ببدء الشوط الثاني بعد 50 دقيقة من انتظار البداية بسبب الضباب.

الحكام يتناقشون سويا في ظل تأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب الأجواء الضبابية، وتأجيل المباراة ربما سيكون أمر وارد.

تأخر بداية الشوط الثاني بسبب الأجواء الضبابية رغم نزول لاعبي الفريقين والحكم لأرض الملعب.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: أجواء ضبابية تسيطر على أحداث اللقاء

ق 5: خطأ من حارس سيراليون بتمريرة خاطئة صوب لاعب إثيوبيا الذي سدد كرة ساقطة لكن دون خطورة على المرمى.

بداية اللقاء

إثيوبيا سيراليون مجموعة مصر تصفيات كأس العالم 2026
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