إيقاف أوجستي وتغريم الأهلي والزمالك.. قرارات اتحاد السلة بعد أحداث مباراة القمة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 19:53

كتب : هاني العوضي

اعتراض أوجوستي بوش ولاعبي سلة الأهلي على حكم القمة ضد الزمالك

أصدر اتحاد السلة المصري عدة قرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري المرتبط.

وفاز الأهلي على الزمالك بفارق 15 نقطة وبنتيجة 81-66 على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، ضمن مباريات ربع نهائي دوري المرتبط المصري.

وشهد الربع الثاني قبل نهايته أزمة بسبب اعتراض أوجوستي بوش مدرب الأهلي على قرار الحكم ليتم طرده، ثم تعرض للسباب وإلقاء المقذوفات وطالب الأهلي إخلاء المدرجات كشرط استكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

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وجاءت قرارات اتحاد السلة المصري حسبما FilGoal.com:

- تغريم أوجوستي بوش مدرب الأهلي 40 ألف جنيه وإيقافه مباراتين.

- تغريم أحمد عزب لاعب الزمالك 10 آلاف جنيه وإيقافه مباراة.

- تغريم الزمالك 30 ألف جنيه بسبب دخول الجماهير والشغب.

- تغريم الأهلي 20 ألف جنيه لما صدر من أولياء الأمور ولاعبي الفريق المرتبط والأول.

وسيلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في حال فاز فريق الزمالك المرتبط أولا، وفي حال فوز الأهلي سيتأهل مباشرى لنصف النهائي.

الأهلي الآن بحاجة إلى فوز واحد آخر بين مباراتين سيخوضهما الفريقين على مستوى الكبار والشباب، وذلك للتأهل إلى نصف النهائي.

وسيلعب المتأهل بين الأهلي والزمالك مع المتأهل بين الاتحاد السكندري والجزيرة في نصف النهائي.

الأهلي كرة سلة أوجوستي بوش
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