مؤتمر مدرب جيبوتي: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وسنعاني ضد مصر

يرى عبد الرحمن أوكيه المدير الفني لـ جيبوتي أن فريقه سيحاول اللعب بأفضل شكل ممكن ضد مصر خلال مباراة المنتخبين.

ويلعب منتخب مصر غدا الخميس ضد جيبوتي، في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال أوكيه في المؤتمر الصحفي: "هناك نقاط كثيرة يجب أن نتفق عليها ولا نجادل فيها مثل أن محمد صلاح من أفضل لاعبي قارة إفريقيا".

وأضاف "صلاح يسجل الكثير من الأهداف مع فريقه ونحن لدينا خطة واستراتيجية سنلعب بها ويجب أن نحاول إيقافه، ولكن سننجح في ذلك أم لا هذا ما سنراه في الملعب".

وتابع "محمد صلاح فخر ليس فقط لمصر ولكن لقارة إفريقيا بالكامل، سننتظر المباراة ولا نعلم كيف ستسير وسنطلب الحصول على قميصه عقب المواجهة، ومنتخب مصر ليس فقط محمد صلاح ولديه العديد من اللاعبين المميزين مثل تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد والنني وكذلك في الدفاع لديه لاعبين جيدين نعرفهم جيدا".

وشدد "نحن نركز الآن على فريقنا ومستوانا وطريقة لعبنا وإذا سيطرنا على نفسنا جيدا ولعبنا بالطريقة الأمثل سنحقق الفوز، والجميع يعلم أن الجمهور رقم 12 ويلعب دورا مهما مع كل فريق، وكيف يمثل ضغط كبير على أي خصم".

وبسؤاله هل تفكر في إقامة لقاء الإياب في أي دولة أخرى أو سيلعبها في مصر قال: "لا أستطيع الإجابة الآن، لأن المباراة ستقام في 2025، وطبقا لقوانين فيفا واستعداداتنا، نحن نشيد ملاعبنا ولا أعرف هل سنلعب عليها حينها أم لا".

وأوضح "اخترنا اللعب في مصر وأن تكون أرضنا، وسنواجه غينيا بيساو في الجولة الثانية في مصر، وومن اليوم وحتى نهاية إنشاء ملاعبنا، هناك الكثير من الإجراءات والتي لا أتدخل فيها".

وأكد "كما قلت، الهدف الأساسي ليس الدعاية، وهدفنا التركيز وهو ما جئنا من أجله، ووجود لاعبين محترفين في دوريات قوية شيء رائع لكن ليس متاحا لنا الآن، وهدفنا الحصول على نتيجة إيجابية".

وواصل "أتوجه بالشكر إلى مصر نظرا للاستقبال الحار والفنادق والملاعب والمنشآت الرياضية التي نستخدمها هنا ولذلك فضلنا أن تكون فترة الإعداد للمباراة في مصر حتى نستفاد من كل ذلك".

واستكمل "نعرف أن مصر فريق كبير ونحن سنقدم أفضل ما لدينا وأتمنى العودة فائزين، ونصف منتخب جيبوتي من فريق أرتا سولار الذي لعب ضد الزمالك، وكل اللاعبين يلعبون باسم المنتخب ونعرف جيدا أننا نلعب ضد منتخب كبير مثل مصر ولكن لدينا تطلعات ولدينا بعض الخبرة من اللاعبين الذين لعبوا ضد فرق مصرية".

وأردف "نلعب ضد أحد أفضل المنتخبات في العالم وضد أفضل منتخب إفريقي وجئنا حتى نتعرف على كرة القدم المتطورة ونكتسب الخبرات التي ستساعدنا في تطوير كرة القدم في جيبوتي".

وأتم تصريحاته "نركز جيدا وأؤكد لكم أننا نعرف مصر جيدا ونعرف الملاعب هنا ولم نلعب فقط ضد الزمالك ولكن منذ عامين واجهنا الجزائر في مصر، ونعلم قدرات منتخب مصر جيدا ولدينا فكر سنحاول أن نطبقه في المباراة ونعرف جيدا أننا سنعاني ضدهم".