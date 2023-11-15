مدرب فلسطين يحكي لـ في الجول: كيف استعد لتصفيات المونديال رغم العدوان؟.. وموقف لاعبي غزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 18:03

كتب : تونس - ظفر الله المؤذن

محمود وادي مهاجم المنتخب الفلسطيني

يستعد المنتخب الفلسطيني لانطلاق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رغم العدوان على غزة.

ويسعى التونسي مكرم دبدوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، للتمسك بحلم التأهل للمونديال وبطولة آسيا، حيث وضع خارطة طريق لإعادة إحياء الأمل للمنتخب الفلسطيني.

وتلتقى فلسطين أمام لبنان يوم 16 نوفمبر في على ملعب خالد بن محمد في إمارة الشارقة بالإمارات، قبل مواجهة منتخب أستراليا في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر في الكويت.

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والتقى FilGoal.com مع مدرب المنتخب الفلسطيني، والذي أقام معسكرًا مغلقا في العاصمة الأردنية عمان، معتمدا على اللاعبين المحليين، قبل السفر للإمارات وانضمام المحترفين خارج فلسطين المحتلة.

وأوضح "دبدوب" بأن المعسكر انطلق في عمان منذ عشرة أيام، وشهد تخلف بعض اللاعبين بسبب أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف: "التحق بالمنتخب بقية المحترفين بعد وصولنا الإمارات، وهم عدي الدباغ، وعطاء جابر، ومحمود وادي، وميشال ميلاد، وصالح شحادة، وكاميلو سالدانا، وياسر حمد، ومحمد باسم، وتامر صيام".. طالع قائمة منتخب فلسطين

وأكمل مكرم دبدوب في حواره لـFilGoal.com: "كان من المفروض أن يلتحق بنا في بداية معسكر اللاعبين المحليين 3 لاعبين من غزة، ولكن للأسف بسبب العدوان لم يتمكنوا من التواجد معنا"، مضيفا: "انضم لنا لاعبان من غزة، ولكنهما مقيمان بمصر وهما محمود وادي مهاجم المقاولون العرب، ومحمد صالح مدافع الاتحاد السكندري السابق".

وعن تأثير العدوان على اللاعبين، قال دبدوب: "لا يخفى بأن قلوبنا مع أهلنا في غزة، ولكن الحياة تستمر، ونأمل أن ينتهي كابوس العدوان، والحمد لله أن لاعبينا سالمين، وننتظر بفارغ الصبر التحاقهم بالمجموعة".

وشدد دبدوب على أهمية مباراتي استراليا ولبنان: "هدفنا هو تقديم وجه مشرف، ونعمل الآن على إيجاد لُحمَة بين اللاعبين المحليين والمحترفين".

وعن توافر الإمكانيات اللازمة للمنتخب، علق مدرب فلسطين: "هناك خامات جيدة، ولاعبون يمتلكون مؤهلات فنية وبدنية، لكن نحتاج إلى بعض الوقت لصقل هذه المواهب".

ويشارك "الفدائيون" في المجموعة التاسعة التي تضم تضم منتخبات لبنان، وأستراليا، وبنجلاديش.

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