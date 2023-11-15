قائمة منتخب فلسطين - وادي على رأس 10 محترفين في بداية تصفيات كأس العالم 2026

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

فلسطين

يتواجد محمود وادي مهاجم المقاولون العرب على رأس قائمة منتخب فلسطين لمواجهتي لبنان وأستراليا في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيواجه منتخب فلسطين نظيره اللبناني في الإمارات يوم 16 نوفمبر، ثم سيلتقي أستراليا في الكويت يوم 21 نوفمبر الجاري بالجولة الثانية.

وضمت القائمة أكثر من لاعب سبق له اللعب في الدوري المصري وهم: محمد صالح لاعب الاتحاد وإيسترن كومباني السابق، ومصعب بطاط لاعب سيراميكا كليوباترا السابق وصالح شحادة لاعب فيوتشر السابق وياسر حمد لاعب المصري السابق.

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وتشهد القائمة تواجد أكثر من لاعب محترف حيث يصل عددهم لـ 10 لاعبين.

وجاءت قائمة المنتخب الفدائي:

حراسة المرمى: رامي حمادة (جبل المكبر) – نعيم أبو عكر (شباب الظاهرية) – عمرو قدروة (لاندسكرونا السويدي) – عبد الهادي ياسين (بني سخنين)

الدفاع: مصعب بطاط (شباب الظاهرية) – موسى فيراوي (هلال القدس) – محمد خليل (هلال القدس) – سامر جندي (هلال القدس) – كاميلو سالدانا (يونيون سان فيليبي التشيلي) – المهدي عيسى (جلال المكبر) – محمد صالح (لاعب حر) – ياسر حمد (نورثإيست يونايتد الهندي) - ميشيل تيرمانيني (كاظمة الكويتي)

الوسط: محمد يامين (جبل المكبر) - محمد باسم (بالي يوناتيد الإندونيسي) – عدي خروب (هلال القدس) –– محمود أبو وردة (مركز بلاطة) – جوناثان زوريلا (لاعب حر) – إسلام بطران (لاعب حر) – علاء الدين حسن (بني سخنين)

الهجوم: صالح شحادة (كرينيس السويسري) – تامر صيام (بارتشوب التايلاندي) – محمود وادي (المقاولون العرب) – عطاء جابر (نيفتشي باكو الأذربيجاني) – زيد قنبر (جبل المكبر) – عدي الدباغ (شارلروه البلجيكي)

يذكر أن التصفيات الجارية في قارة آسيا مشتركة بين كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد منتخب فلسطين للمشاركة في نهائيات أمم آسيا 2023 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران والإمارات وهونج كونج.

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