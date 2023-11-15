بهدف قاتل.. زعلوك ينقذ مصر من الخسارة ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

فرحة شباب ليبيا بالهدف ضد مصر

افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا للشباب بالتعادل مع ليبيا بهدف لكل فريق.

سجل هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة محمد زعلوك، بينما أحرز محمد فرج هدف ليبيا الوحيد.

بالتعادل يكون كل من الفريقين قد حصلا على النقطة الأولى في البطولة.

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بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل قاده عمر خضر لاعب زد.

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أهدر منتخب مصر فرصة الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من محمد سمير عبد الوهاب لكريم سعيد الذي سدد فوق المرمى.

وكاد منتخب ليبيا أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائمة.

وتقدم منتخب ليبيا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 بهجمة مرتدة عن طريق محمد فرج بعد هدف غير محتسب لمصر.

وأنقذ حارس ليبيا فرصة التعادل لمصر في الدقيقة الـ 87 بعد انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة الـ 91 تعادل منتخب مصر عن طريق البديل محمد زعلوك مستغلا عرضية من عمر سيد عبد الحفيظ ليضع الكرة في المرمى مباشرة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق منتخب المغرب الفوز على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة ضد الجزائر يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل.

مصر ليبيا بطولة شمال إفريقيا للشباب
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