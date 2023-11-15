مؤتمر فيتوريا: لست مهتما بنتائج تحقيقات.. وهذا موقف شيكابالا والسعيد

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

مؤتمر روي فيتوريا

شدد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على أن جميع اختياراته بناء على وجهة نظر فنية فقط.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

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وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي: "طلبت نتائج تحقيق الزمالك مع فتوح وصبحي؟ بطبيعة شخصيتي فاتصالاتي محدودة جدا. أركز على عملي فقط. لست مهتما بنتائج تحقيقات بقدر تركيزي على معسكر المنتخب وكيفية خلق بيئة مناسبة للنجاح".

"أحمد فتوح ومحمد صبحي سيتحدد مشاركتهما في المباريات على حسب مستواهما وجاهزيتهما في المعسكر".

لا يتوفر وصف.

وأجاب "استبعاد مروان حمدي بسبب أزمته مع المصري؟ الاختيارات جميعها بناء على وجهة نظر فنية وليس لأسباب آخرى. في الفترة الحالية نملك الثلاثي مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف يمكنهم اللعب في مركز المهاجم ويقدمون مستويات جيدة خلال الفترة الحالية".

وكشف "شيكابالا وعبد الله السعيد؟ اللاعبان مميزان للغاية خاصة شيكابالا الذي أعرفه منذ تواجده في سبورتنج لشبونة. نهدف إلى توفير الكفاءة الفنية في العناصر مع معدل أعمار صغير. أحاول إعداد فريق به مزيج من عناصر الخبرة مع عناصر أقل في العمر في جميع المراكز".

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وتابع "نمر بظروف خاصة لضيق الوقت بين المباراتين، لكننا سنحارب من أجل تحقيق الفوز. نحن نملك فريقا قويا وبه عناصر متعددة تمنحنا الحلول في مثل هذه المواقف. هدفنا الأساسي تحقيق الفوز أمام جيبوتي وسيراليون".

وأتم "لا نريد التفريط في أي نقاط خلال التصفيات وهدفنا تحقيق الفوز في جميع المباريات والتأهل إلى كأس العالم".

ومن جانبه، قال محمد النني لاعب منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي:"ندرك أهمية المباراة أمام جيبوتي كمنتخب مصر، ونريد أن تكون البداية قوية حتى تعطينا دفعة جيدة وثقة للاعبين، وأن يعرف الخصوم أننا لا نمزح وسنفعل كل ما بوسعنا، نريد التأهل لكأس العالم ونعلم أن هذا حلم المصريين والجهاز الفني واللاعبين ونريد تحقيقه".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

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منتخب مصر جيبوتي سيراليون
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