قائمة منتخب مصر - صبحي وفتوح وإمام ضمن اختيارات فيتوريا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

تواجد ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي سيراليون وجيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، فيما عاد إمام عاشور لاعب الأهلي للقائمة.

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر شهدت عودة الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

وتواجد أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك في القائمة كذلك، رغم إيقافهما من قبل نادي الزمالك مؤخرا.

القائمة شهدت أيضا عودة أحمد الشناوي حارس بيراميدز لأول مرة منذ شهر مارس الماضي على حساب محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي الذي لم يتواجد بالقائمة.

وأخيرا، تواجد رامي ربيعىة مدافع الأهلي لأول مرة تحت قيادة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - حسين الشحات.

وتقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصراً.