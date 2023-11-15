الأعلى في تاريخه.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

احتفالات مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي أرباح قياسية هى الأعلى في تاريخه على الإطلاق.

الفريق السماوي سطر اسمه بأحرف من ذهب حين توج بالثلاثية التاريخية لموسم 2022/23.

وفاز مانشستر سيتي بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

أخبار متعلقة:
كرة يد - الخليج يعلن غياب هاشم عن قائمة آسيا بسبب الإصابة بمشاركة 56 ناديا.. تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون

و أعلن مانشستر سيتي أن النجاح قابلته خارج الملعب أرباح قياسية وأعلى إيرادات له على الإطلاق والاعتراف به باعتباره العلامة التجارية الأكثر قيمة لكرة القدم في العالم، بعد حصوله على أول ثلاثية الموسم الماضي.

وحقق النادي، المملوك لجهات إماراتية، إيرادات قدرها 712.8 مليون جنيه إسترليني حتى يونيو 2023 وفقا للتقرير السنوي لشركة مانشستر سيتي المحدودة بزيادة قدرها 99.8 مليون جنيه إسترليني (16.3٪) عن الموسم السابق مع صافي ربح قياسي بلغ 80.4 مليون جنيه.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة سيتي في بيان: "موسم 2022-2023 شهد وصول مانشستر سيتي إلى آفاق جديدة.

"باختصار، شهد الموسم الماضي تحقيق مانشستر سيتي لأفضل عام كروي وتجاري في تاريخه".

وشهد سيتي نموا مقارنة بالعام السابق في جميع مصادر الإيرادات التجارية وأيام المباريات والبث التلفزيوني.

ووصل سيتي إلى البطولة رقم 14 تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وحصد سيتي لقب الدوري في 5 من الـ6 مواسم الأخيرة.

وبلغت الإيرادات التجارية 341.4 مليون جنيه إسترليني يليها البث بقيمة 299.4 مليون جنيه إسترليني ثم يوم المباراة بقيمة 71.9 مليون جنيه إسترليني، بأرباح قدرها 80.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من ضعف أرباح العام السابق القياسية البالغة 41.7 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت إيرادات يوم المباراة زيادة قدرها 17.4 مليون جنيه إسترليني (32٪) مع معدل حضور جماهيري بنسبة 99٪ في استاد الاتحاد على الرغم من أن متوسط ​​الحضور البالغ 53249 مشجعا خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان أقل بقليل من رقمهم القياسي البالغ 54130 مشجعا والمسجل في موسم 2018-2019.

وارتفعت إيرادات البث بمقدار 50.4 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق (20.2٪) ويرجع ذلك أساسا إلى وصول النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بهما.

كما استفادت الأرباح من انتقالات لاعبين حيث حقق 121.7 مليون جنيه إسترليني من هذه الانتقالات بزيادة كبيرة قدرها 79.8% عن الأشهر 12 الماضية.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
النني: أرتيتا مدرب عبقري.. وأحببت اللعب في الأهلي فرديناند: أتقيأ في كل مرة يسجل هاري كين هدفا مع بايرن راشفورد يكشف عن هدية رونالدو التي لا تُمس من أي شخص محرز يكشف سبب تركه لمانشستر سيتي.. ورأيه في الدوري السعودي رامسديل: لا أستطيع أن أركز على مباراة كاملة رودريجو: أريد اللعب مع مبابي.. وهذا موقفي من الانتقال للدوري الإنجليزي لأسباب شخصية.. دالوت يغادر معسكر البرتغال رومانو: يوفنتوس يحاول تحرير سانشو من سجن تين هاج.. ولكن
أخر الأخبار
الأعلى في تاريخه.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) ليبيا.. القائم يمنع الأول 21 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الخليج يعلن غياب هاشم عن قائمة آسيا بسبب الإصابة 58 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - الإصابة تحرم اليابان من نجم برايتون ساعة | آسيا
Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي ساعة | Gamers
بمشاركة 56 ناديا.. تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون ساعة | الدوري المصري
Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه