مهاجم أبو سليم الليبي: الزمالك من الأندية الكبرى بغض النظر عن المشاكل.. وأتمنى الصعود سويا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

أكرم الزوي

تمنى أكرم الزوي مهاجم أبو سليم الليبي أن يتأهل فريقه رفقة الزمالك من المجموعة التي تضم الفريقين في الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل أبو سليم الليبي ضيفا على الزمالك يوم 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وقال أكرم الزوي عبر قناة الحياة: "أبو سليم يعتبر من الأندية الكبرى الموجودة في ليبيا حاليا، ونمر بفترة ممتازة ولدينا شعبية كبيرة".

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وأوضح "لأول مرة نشارك في الكونفدرالية ونتمنى أن نقدم المستوى المميز وألا نكون الخصم السهل بالنسبة لباقي الفرق".

وشدد "الزمالك فريق كبير على المستوى الفني والإداري، وإن شاء الله نكون خير تمثيل لليبيا في البطولة".

وسبق لأكرم الزوي التواجد في الدوري المصري رفقة فريق ألعاب دمنهور.

وعن تجربته السابقة في الدوري المصري فقال الزوي: "لعبت في مصر من قبل إذ كنت لاعبا مع ألعاب دمنهور كما لعبت رفقة الفيصلي في البطولة العربية بمصر والتي واجهنا فيها الأهلي وخسرنا النهائي ضد الترجي، وأتابع جيدا الدوري المصري".

وكشف "بغض النظر عن المشاكل الإدارية التي يمر بها الزمالك ولكنه يبقى من الفرق الكبرى ولديه إمكانيات جيدة ولاعبون يمثلون منتخب مصر، والمشاكل دائما ما تحدث في الأندية الكبيرة ونحن نسعى للاستعداد بشكل جيد".

وتابع "أغلب اللاعبين في الزمالك مؤثرين مثل أحمد زيزو وشيكابالا وإن شاء الله تكون مباراة يتمتع بها الجمهور العربي".

وأضاف الزوي "نلعب مبارياتنا في الجزائر، ونتمنى أن نوفق بتحقيق نتائج إيجابية".

وواصل مهاجم أبو سليم الليبي "لعبت بجوار كل من حمدي فتحي وعفروتو وأبو كونيه وقت تواجدي مع ألعاب دمنهور وهم من اللاعبين المهمين، حمدي فتحي من اللاعبين المؤثرين وكان يظهر عليه ذلك في بداية خطواته ولازلت على تواصل معه".

واختتم الزوي تصريحاته "لدينا عدد من اللاعبين والمدربين المصريين في ليبيا، وهناك علاقة طيبة دائمة مع أشقائنا في مصر وأتمنى أن نتأهل نحن والزمالك إلى الدور التالي".

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم الليبي
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