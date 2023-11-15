مواعيد مباريات الأربعاء 15 نوفمبر 2023.. انطلاق تصفيات كأس العالم في إفريقيا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 09:47

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد اليوم أربع مباريات في افتتاح منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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تصفيات إفريقيا لكأس العالم

يستضيف منتخب رواندا نظيره زيمبابوي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وليسوتو وبنين.

بينما منتخب ناميبيا يحل ضيفا على غينيا الإستوائية في نفس التوقيت ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم كل من تونس ومالاوي وليبيريا وساو تومي.

ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من السنغال وتوجو والسودان وجنوب السودان.

وتختتم مباريات اليوم عندما تستضيف إثيوبيا منتخب سيراليون في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من مصر وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

يفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة ليبيا في تمام الثالثة عصرا.

وكان منتخب ليبيا قد خسر مباراة الافتتاح أمام المغرب بستة أهداف دون مقابل.

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