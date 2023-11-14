أبرز مباريات التوقف الدولي.. بداية مشوار المونديال في إفريقيا وآسيا.. وحسم المتأهلين لـ يورو 2024

التوقف الدولي هو الفترة التي لا يحبها عشاق كرة القدم عادة بسبب توقف مباريات الأندية مع الاكتفاء بمباريات المنتخبات والتي تكون في العادة إما ودية أو في تصفيات.

وعلى الرغم من توقف مباريات الأندية والتي تكون بها إثارة أكبر إلا أن فترة التوقف الدولي أيضا لا تخلو من المباريات الكبرى والمهمة.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز وأهم مباريات توقف شهر نوفمبر الحالي.

إفريقيا

في التوقف الدولي الحالي تبدأ تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستشهد بعض المباريات التنافسية.

مشوار منتخب مصر نحو المونديال سينطلق بمواجهة جيبوتي يوم 16 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بالقاهرة، كما يلعب مباراة أخرى ضد سيراليون يوم 19 في تمام الثالثة عصرا.

آسيا

تصفيات كأس العالم لقارة آسيا أيضا من المقرر أن تنطلق خلال فترة التوقف الحالية.

وفي التوقف الدولي الحالي سيلعب منتخب فلسطين في الظهور الأول منذ بدء قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة.

ويواجه منتخب فلسطين نظيره لبنان يوم 16 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما سيلعب في الجولة الثانية ضد أستراليا يوم 21 نوفمبر.

وفي آسيا أيضا سيلعب المنتخب السعودي ضد باكستان يوم 16 وفي يوم 21 ضد الأردن.

أوروبا

في فترة التوقف الدولي الحالية تختتم تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

المجموعة الثانية ستشهد منافسة كبيرة على مقعد التأهل عقب ضمان فرنسا الحصول على المقعد الأول.

وسينحصر المقعد الثاني بين هولندا واليونان.

ويحتاج منتخب هولندا للفوز في أي مواجهة من مواجهتي أيرلندا يوم 18 نوفمبر أو جبل طارق يوم 21 من أجل ضمان التأهل.

المجموعة الثالثة هي أكبر المجموعات إثارة إذ يتنافس منتخب أوكرانيا بقوة مع إيطاليا للحصول على المقعد الثاني بعد تأهل إنجلترا بشكل رسمي.

منتخب أوكرانيا يتفوق بثلاث نقاط على إيطاليا مع تبقي مباراة واحدة لأوكرانيا واثنين لإيطاليا.

منتخب إيطاليا سيلعب ضد مقدونيا الشمالية يوم 17 نوفمبر قبل أن يواجه أوكرانيا يوم 20.

في حالة فوز إيطاليا على مقدونيا ستكون مواجهته ضد أوكرانيا حاسمة لأن الفوز بها سيؤهل الفائز لنهائيات أمم أوروبا بشكل رسمي.

المجموعة الثامنة حتى الآن لم يحسم أي من مقاعدها.

في تلك المجموعة يتصدر كل من سلوفينا والدنمارك برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كازاخستان.

والأكثر إثارة في الأمر هو أن الثلاث منتخبات سيلعبون ضد بعضهم خلال التوقف.

منتخب الدنمارك سيلعب ضد سلوفينيا أولا يوم 17 نوفمبر، قبل أن تلعب سلوفينيا ضد كازاخستان يوم 20 نوفمبر.

المجموعة التاسعة أيضا لا تقل إثارة إذ لم يتأهل أي من منتخباتها.

منتخب رومانيا يحتل الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن سويسرا و 5 نقاط عن الكيان الصهيوني صاحب المركز الثالث حتى أن منتخب كوسوفو صاحب الركز الرابع يمتلك 10 نقاط أي لا يزال لديه أمل في الوصول للمركز الثاني.

المنتخب الصهيوني سيلعب ضد سويسرا غدا في مباراة مؤجلة وفي حالة الخسارة ستتقلص فرصه في التأهل تمام ويكون منتخب رومانيا بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتين لضمان الصعود على حسابه برفقة سويسرا.

أمريكا الجنوبية

القارة الأكثر هدوء في فترة التوقف المقبلة بسبب النظام الجديد للتصفيات والذي سيؤهل 6 منتخبات من 10 مباشرة لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من كون التصفيات لا تزال في بدايتها وعلى الرغم من أن جميع المنتخبات الكبرى لن تواجه أي مشاكل في التأهل لكأس العالم إلا أن التوقف الدولي سيشهد بعض المباريات القوية.

في التوقف الحالي سيلعب منتخب الأرجنتين في مواجهة كلاسيكية ضد أوروجواي في فجر يوم 17 نوفمبر.

والمواجهة الأبرز ربما في التوقف الدولي بجميع القارات ستكون بين الأرجنتين ضد البرازيل في فجر 22 نوفمبر