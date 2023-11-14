تقرير: برشلونة حدد سعر بيع رافينيا للأندية السعودية
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
حدد برشلونة سعر بيع جناحه البرازيلي رافينيا إلى الأندية السعودية الراغبة في ضمه.
ووفقا لموقع "فوتبول ترانسفيرز" الإنجليزي فإن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للأندية التي ترغب في ضم اللاعب.
لكن لم يتم الكشف عن هوية الأندية السعودية التي أبدت اهتمامها في ضم لاعب سبورتنج لشبونة الأسبق.
وأوضح التقرير أن تشيلسي ونيوكاسل يرغبان كذلك في ضم رافينيا.
يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة وبناء عليه يرغب في بيع اللاعبين بأسعار كبيرة.
وأوضح التقرير أن برشلونة يبحث بيع أنسو فاتي المعار إلى برايتون نهائيا.
رافينيا صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ليدز الإنجليزي في صيف عام 2022.
وخاض رافينيا مع برشلونة 61 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين.
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